Sanchez, perché non va ai funerali del Papa: "Uno sgarbo"

Il premier spagnolo Pedro Sanchez non sarà presente ai funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile. Questa decisione, confermata dalla presidenza del governo, ha già acceso la polemica. Saranno presenti invece a San Pietro, già nella giornata di domani, il capo di Stato, il re Felipe VI, insieme alla consorte, la regina Letizia. Con loro, altri esponenti dell’esecutivo, come le vicepresidenti María Jesús Montero e Yolanda Díaz e il ministro della Presidenza, della Giustizia e dei Rapporti con il Parlamento, Félix Bolanos.

Sarà presente anche il leader del Partido Popular all’opposizione, Alberto Núñez Feijóo, che ha criticato duramente la scelta di Sanchez definendola uno “sgarbo molto difficile da spiegare” se non per “importanti ragioni di agenda”. Per questo ha chiesto spiegazioni. Incalzata dai giornalisti, Yolanda Díaz ha parlato di “una questione strettamente diplomatica e normale", alludendo al fatto che se il re Felipe VI partecipa, il premier solitamente non va con lui. In realtà, però, c'è chi ha ricordato che l’8 aprile 2005, per i funerali di papa Giovanni Paolo II, a rappresentare la Spagna furono sia l’allora re Juan Carlos, con la regina Sofia, che il premier dell’epoca José Luis Rodríguez Zapatero.