Trump, "Kennedy Jr. si ritira": la voce che stravolge la corsa alla Casa Bianca

22 agosto 2024 a

a

a

L'indiscrezione è di quelle destinate a cambiare, pesantemente, la corsa alla Casa Bianca: il candidato indipendente alla presidenza Robert F. Kennedy Jr dovrebbe sospendere la sua campagna venerdì durante un comizio a Phoenix, in Arizona. A riferirlo è la Cnn.

Secondo le fonti della rete ci sarebbero colloqui in corso tra il team di Donald Trump e il comitato di Kennedy affinché il controverso candidato indipendente, erede della più importante e influente dinastia democratica americana (Kennedy Junior è figlio di Robert e nipote dell'ex presidente JFK) e noto per molte posizioni anti-mainstream a cominciare da Covid e vaccini, appoggi l'ex presidente e si presenti al raduno che Trump terrà venerdì sempre nell'area di Phoenix.

"Pronti? Aprite l'ombrello, colata di bava": Kamala, chi c'è nel mirino di Capezzone | Video

La campagna di Kennedy ha annunciato ieri che terrà un discorso a Phoenix, dicendo che si sarebbe "rivolto alla nazione", ma non ha fornito maggiori dettagli. Il candidato repubblicano martedì ha espresso apertura al fatto che Kennedy possa svolgere un ruolo in una futura amministrazione se dovesse ritirarsi e offrire il suo appoggio. Il figlio maggiore di Trump, Donald Jr., sta conducendo le trattavie assieme all'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson.

Durante una telefonata con la trasmissione Fox & Friends, lo stesso Donald Trump non ha mancato di elogiare Robert F. Kennedy Jr. "Lo conosco da molto tempo - ha detto il tycoon, sfidante repubblicano d Kamala Harris -, come sapete, è un tipo di persona un po' diverso. Un tipo molto intelligente. Una brava persona. Se mi appoggiasse ne sarei onorato. Ne sarei molto onorato. Ha davvero il cuore nel posto giusto. È una persona rispettata. Le donne amano alcune delle sue politiche, e immagino che ad alcune persone non piacciano alcune delle sue politiche".

Roberto Speranza in trasferta negli Usa: cerca compagni a Chicago

Non è un caso che dal fronte democratico lo staff della Harris, oltre a fare ufficialmente spallucce ("Kennedy Jr. sosterrà Trump? Non sarebbe una sorpresa", fanno sapere da Chicago) si sia già precipitato a fare un appello agli elettori del terzo candidato: "Se si sentissero delusi, se stessero cercando una nuova via da seguire, se stessero cercando qualcuno che combattesse davvero per i loro interessi, i loro valori, o se stessero cercando qualcuno che capisse le decisioni personali che prendono nelle loro vite, allora c'è una casa per loro nella campagna di Kamala Harris".