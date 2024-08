Rita Dalla Chiesa, l'immigrato devasta l'aeroporto: video virale, vergogna europea

29 agosto 2024 a

a

a

Far west in quel di Dublino. Siamo a fine agosto, e molti turisti stanno rientrando dalle vacanze. Gli aeroporti sono affollati, anzi: affollatissimi. Di conseguenza, può capitare che qualche volo faccia ritardo o, addirittura, venga proprio cancellato. Ma c'è anche chi per pigrizia o per sfortuna perde l'appuntamento con il transfert di andata o di ritorno. E a volte può scattare l'ira che si tramuta in episodi di violenza inaudita.

A Dublino un uomo di origini africane ha perso il proprio volo. E si è lasciato andare a un comportamento fuori da ogni logica. Un video, diventato virale sui social e ricondiviso su X dall'esponente di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, mostra l'individuo in presa a un raptus violento. Prima devastata uno a uno i monitor che mostrano gli orari di arrivo e partenza dei voli. Poi se la prende con i computer del personale dell'aeroporto. Gli spettatori intorno a lui sono in ansia: il timore è che il malintenzionato possa colpire anche loro.

Migranti, riparte l'assedio delle Ong: vogliono rifilarci i clandestini, cosa accade in queste ore

Sotto il video ritwittato dalla figlia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, sono comparsi commenti di utenti indignati dalle immagini dell'uomo all'aeroporto di Dublino. "Gente sana di mente - scrive Alessando su x -. Ma forse sono esattamente come noi, anche se in maniera diversa, che li facciamo entrare". Dello stesso avviso anche Alessandra: "Sono tutti uguali in qualunque parte dell'Europa vadano sono violenti e collerici, non integrabili".