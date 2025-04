Zelensky, come si presenta vestito ai funerali di Papa Francesco

Alla fine è arrivato a Roma anche Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina in dubbio fino all'ultimo. A San Pietro insieme agli altri leader del mondo, compreso il suo omologo americano Donald Trump (e una delegazione in rappresentanza della Russia), il leader di Kiev si è presentato in abiti scuri, invece della consueta mimetica verde diventata ormai dal febbraio del 2022 un suo marchio di fabbrica, insieme mediatico e politico.

Zelensky, che ha sempre voluto esibire una immagine di "presidente al fronte" e "sotto assedio", anche a costo di indispettire la Casa Bianca in occasione della sua ultima visita a Washington (finita in modo rovinoso, davanti agli occhi del mondo) ha comunque confermato il suo stile militare, indossando una camicia (e non una T-shirt) sotto la giacca nera. La giacca ha tasche frontali e un taglio più informale rispetto a un abito classico. Ai piedi porta degli stivali scuri. Prima della cerimonia, Zelensky ha avuto un breve colloquio con il presidente Trump.