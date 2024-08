31 agosto 2024 a

a

a

Diventa un clamoroso giallo la ragione dell'abbattimento dell'F-16 di fabbricazione americana a Kiev, nel quale ha perso la vita il top gun ucraino Alexey Moonfish Mes. Il presidente Volodymyr Zelensky ha licenziato il capo dell'aeronautica militare all'indomani dell'incidente, avvenuto mentre il caccia respingeva un attacco missilistico russo.

"Ho deciso di sostituire il comandante dell'aeronautica militare" per "rafforzare" la leadership militare dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un video pubblicato su Telegram dopo la pubblicazione del decreto di licenziamento del comandante Mikola Oleshchuk.

Lo schianto dell'F-16 è stato un duro colpo per Kiev, che aveva fatto pressioni sull'Occidente per inviare il caccia per mesi. E' stata la prima perdita segnalata, solo poche settimane dopo che l'Ucraina aveva iniziato a ricevere il velivolo supersonico. L'esercito aveva affermato che l'aereo e il pilota si erano schiantati durante una missione di combattimento all'inizio di questa settimana dopo aver abbattuto missili russi in arrivo.

La deputata Mariana Bezugla, che fa parte di una commissione parlamentare per la difesa, la sicurezza e l'intelligence, ha affermato che l'F-16 è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea dell'Ucraina in un caso di fuoco amico. In risposta a queste accuse, Oleshchuk oggi l'aveva accusata di aver cercato di screditare i leader militari ucraini e ha affermato che era in corso un'indagine completa sull'incidente.

Il tenente generale Anatolii Kryvonozhko, che guida le operazioni dell'aeronautica nella parte centrale dell'Ucraina, assumerà temporaneamente il ruolo di comandante generale, ha affermato l'aeronautica. Subito dopo la pubblicazione della notizia dell'abbattimento, era arrivata da Mosca la battuta sarcastica dell'alto diplomatico russo Rodion Miroshnik, che a proposito dei caccia americani aveva parlato di una "arma miracolosa in mano ai beduini".