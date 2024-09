Trump a Kamala: "Gli immigrati mangiano cani e gatti", interviene il conduttore

11 settembre 2024 a

a

a

Donald Trump ha accusato gli immigrati clandestini di "mangiare i gatti e i cani, i nostri animali domestici", ma e' stato subito corretto da uno dei conduttori, David Muir, che ha negato che questa sia una notizia vera. Kamala Harris ha seguito sorridendo. Trump ha anche sostenuto che gli immigrati "stanno prendendo i lavori che sono occupati dagli afroamericani". "I sondaggi sono ottimi, con risultati schiaccianti", ha poi ribadito Donald Trump ai cronisti dopo il dibattito con Kamala Harris. Che "vuole un altro dibattito perché è stata battuta. Non so se ne faremo un altro - commenta, dopo che la campagna della vice presidente propone un secondo confronto a ottobre - I sondaggi sono ottimi, al di là di questo... E' stata una serata interessante, una grande serata".

"I moderatori sono stati molto scorretti, è stato un 3 contro 1 - rilancia le accuse Trump - Ma nonostante questo, è stata una grande serata. Sapevo che i moderatori sarebbero stati pessimi, questo è il peggior network e lo è sempre stato. Harris ha chiesto subito un secondo dibattito perché ha perso". Il candidato repubblicano ha fatto anche un'apparizione a sorpresa nella sala che ospita i giornalisti dopo il dibattito con Kamala Harris a Philadelphia e si è detto "soddisfatto" della sua prestazione contro la sua sfidante democratica: "ma non so se faremo un altro dibattito", ha poi precisato. "Penso che sia stato il mio miglior dibattito di sempre", ha detto l'ex presidente. "Ha mostrato quanto sono deboli, quanto sono patetici e cosa stanno facendo per distruggere il nostro paese, al confine, con il commercio estero, con tutto", ha detto.