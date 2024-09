Trump-Harris, trappola al tycoon? Tutte le scorrettezze dei giornalisti di Abc

12 settembre 2024 a

Il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris è iniziato con una stretta di mano, che è già qualcosa dopo che per anni lo stesso tycoon e Biden faticavano a guardarsi in faccia. Dalle prime battute è già apparso subito evidente come Kamala cercasse di essere brillante, spesso forzatamente, mentre Trump non riuscisse a scrollarsi di dosso un atteggiamento troppo accigliato.

Di fatto la vicepresidente ha comunque iniziato bene parlando di economia, di classe media, del problema degli alloggi e attaccando a testa bassa Trump sul taglio delle tasse ai miliardari e alle aziende. Il tycoon ha risposto con i dazi alla Cina e accusando l’amministrazione Biden per l’inflazione, «probabilmente la peggiore mai avuta in America», salvo poi virare su uno dei suoi temi preferiti, l’immigrazione selvaggia. Il tutto accompagnato dalle smorfie di disappunto esagerate di Kamala, i sorrisi di scherno e gli sguardi canzonatori, una costante di tutto il dibattito. (...)

