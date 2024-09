I ricatti di Putin e i Sonnambuli dell'occidente

13 settembre 2024 a

Quando Vladimir Putin afferma che l’uso dei missili a lungo raggio contro la Russia diventa automaticamente un coinvolgimento della Nato non va preso per un pazzo e nemmeno per uno che bluffa. Putin è prima di tutto un leader che ha avuto una formazione militare, è un figlio del Kgb, conosce meglio di tutti (purtroppo) le regole del gioco della guerra.