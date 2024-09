Ryan Routh, ecco chi è l'uomo che ha cercato di ammazzare Trump

16 settembre 2024 a

L'uomo che voleva uccidere Donald Trump si chiama Ryan Routh, ha 58 anni, e viene dalle Hawaii. Lo riporta il New York Post, che cita fonti investigative. Ha un profilo molto attivo sui social dove aveva affermato di essere pronto a combattere e morire per l'Ucraina. Aveva anche votato per Trump nel 2016. Poi aveva votato nelle ultime primarie democratiche ed espresso il suo sostegno per Joe Biden prima del suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Ma c'è un dettaglio da non sottovalutare. In un post dello scorso aprile su X, Routh aveva scritto che “la democrazia è in ballo in questa elezione”, una frase ripetutamente usata dal partito democratico contro Trump.

Ed è su questo punto che si è aperta una polemica feroce negli Stati Uniti con i repubblicani che accusano i democratici di aver avvelenato il clima. In un altro messaggio sui social, aveva chiesto a Elon Musk di vendergli un missile per “montarvi sopra una testata da usare contro il bunker di Putin sul Mar Nero ed eliminarlo definitivamente": “Per favore puoi dirmi il prezzo? - aveva aggiunto, spiegando che il razzo poteva anche essere "vecchio e usato”. Adesso l'Fbi sta cercando di capire quali siano stati gli ultimi spostamenti di Routh. Seguiva sempre Trump? C'è una talpa da qualche parte? Tutte circostanze su cui va fatta luce. Senza mai dimenticare che l'uomo era lì per uccidere con un kalashnikov.