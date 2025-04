Wanda Nara, prima foto su Onlyfans: pazzesca

L'ultima foto di Wanda Nara su Instagram è di un giorno fa, un romantico scatto di coppia con il suo giovane compagno, il rapper L-Gante. Cinque giorni fa, il "classico" selfie allo specchio, con un due pezzi nero che lascia davvero poco alla immaginazione. Ma, c'è da giurarci, lasceranno ancora meno alla fantasia i contenuti che la influencer e manager argentina sta per scaricare sul suo nuovo profilo di OnlyFans. Per la gioia degli utenti, ovviamente. La 38enne ex moglie di Mauro Icardi ha deciso di rispondere con le armi pesanti all'attacco dei giudici, che nelle scorse ore con un provvedimento cautelare hanno sospeso per 30 giorni tutti i suoi account su Instagram, TikTok e Facebook, oltre a obbligarla a far vedere le figlie Isabella e Francesco all'ex capitano dell'Inter, oggi al Galatasaray.

Di fronte alla "censura giudiziaria", Wanda è così sbarcata sulla App a pagamento di contenuti per adulti più famosa del mondo: "Se non qui, da oggi potremo vederci su OnlyFans... Non cado mai, prendo un aereo. Non so se chiuderanno i miei account o no; il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe incredibilmente ingiusto perché è una delle mie principali fonti di reddito".

