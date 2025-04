Matteo Berrettini di sasso, "fallo fuori!": clamoroso urlo dagli spalti

“Jannik Sinner ha detto che i tre mesi di stop (per la squalifica al caso Clostebol, ndr) gli sono serviti per riposare e ritrovare la famiglia? Per ragioni diverse ho staccato anche io, non ho giocato tornei per sette mesi…”. Così Matteo Berrettini nell’intervista rilasciata a La Repubblica prima del via del Masters 1000 di Montecarlo sulla terra rossa. “La verità è che noi tennista abbiamo bisogno di tempi di recupero più ampi — ha aggiunto il romano — La stagione è troppo lunga, nel 2024 ho finito di giocare la Davis il 24 di novembre, cinque giorni di stop e siamo ripartiti come nulla fossa. Dobbiamo cercare di capire come accorciarla questa benedetta stagione”.

Matteo Berrettini esasperato da Fritz: "Alla fine...", lo sfogo a fine partita Ora che Jannik Sinner è forzatamente fermo per la squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada, tutta l’a...

A Roma, Berrettini ritroverà proprio la Volpe di Sesto Pusteria: “Siamo tutti felici e in attesa che Jannik torni in campo — ha aggiunto — è il leader del nostro movimento, un ragazzo speciale che si merita di ricominciare a vincere come sempre ha fatto”. Proprio l’appuntamento del Foro Italico “per me va oltre ogni altra cosa — ha aggiunto — Non vedo l’ora di tornarci, però prima ci sono gli altri tornei e adesso è il momento di non pensarci troppo. Resta il mio obiettivo più importante: voglio giocarmelo e godermelo”.

Matteo Berrettini, "perchè mi ha voluto nel suo staff": parla l'ex preparatore di Sinner Dopo mesi di silenzio, Umberto Ferrara ha finalmente esposto la sua versione dei fatti. L'ex preparatore atletico de...

I guai di Berrettini, due anni fa, agli addominali, sono iniziati proprio a Montecarlo: “Ho chiuso l’anno nel modo migliore, con la vittoria nella Davis, poi a gennaio sono migliorato in tanti dettagli — ha aggiunto — Ho raggiunto i primi 30, poi a Miami non sono mai andato così avanti. Rispetto al 2023 sono in forma, ho tanta fiducia e voglia. Poi finalmente si gioca sulla terra, dove sono cresciuto, importante dal punto di vista tecnico e di cuore. Speriamo di fare bene”.

Jannik Sinner e il Clostebol, lo sfogo di Ferrara mesi dopo la 'cacciata': "Come è andata davvero" Nello staff di Jannik Sinner andava tutto bene, fino a quel maledetto Masters 1000 di Indian Wells dell’anno scors...