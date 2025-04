Ne vedremo delle belle, Carlo Conti: "Perché preferisco finire prima"

Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Carlo Conti su Rai 1, chiude prima. Lo ha confermato il conduttore a LaPresse: "Visto che non ha carburato preferisco finire prima", ha detto. Poi ha aggiunto: "In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in cui su Rai 1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana".

Conti ha spiegato come si è arrivati a questa decisione: "Avevano previsto di fermarci alla quarta e finire con sabato, visto che si tratta di un programma sperimentale, quindi piuttosto che riprenderlo è meglio evitare. Certo se hai un programma che ti fa il 25-30% ti puoi anche fermare una settimana, ma visto che Ne vedremo delle belle non ha carburato preferisco finire prima. Sono andate in onda quattro puntate senza la quinta che era in sospeso fin dall’inizio".