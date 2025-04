La volta buona, Caterina Balivo irriconoscibile: come si presenta in studio

Caterina Balivo lascia di stucco i telespettatori. Accade a La Volta Buona, il programma in onda su Rai 1. Qui, nella puntata in onda lunedì 7 aprile, la conduttrice sorprende tutti. Merito del suo nuovo look. Balivo infatti ha lasciato il castano per optare per un altro colore di capelli: il ciliegio. "Da tempo volevo provare un colore nuovo ed eccomi! Mi piaccio e a voi piace questo rosso cherry?", scrive la conduttrice su Instagram.

Look a parte, Balivo ha avuto tra gli ospiti anche Tiziana Giardoni, la moglie del compianto Stefano D'Orazio. L'indimenticabile batterista dei Pooh è morto nell'autunno del 2020 causa Covid. Una doccia fredda per tutti. "Non si era mai sposato - ha ricordato la moglie - e devo dire che è riuscito a farlo e a chiedermelo in una maniera incredibile, plateale. Mi ha regalato un po' un sogno, una favola. Lo abbiamo fatto con una consapevolezza incredibile, quella di avere un amore speciale come il nostro".