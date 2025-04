Sondaggio Mentana, Meloni sfonda il tetto del 30%. Schlein in picchiata

Giorgia Meloni mette il turbo nel sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 e illustrato dal direttore Enrico Mentana nell'edizione delle 20. Fratelli d'Italia, infatti, acquista lo 0,4% dei consensi in una settimana e sfonda il tetto del 30%, portandosi al 30,2. Non così positivo, invece, il dato del Partito democratico di Elly Schlein, che perde lo 0,2 in sette giorni e dunque cala al 22,3, allargando il divario col primo partito, quello della premier. Quasi 8 punti di differenza.

Lieve aumento per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,3 e sale così dall'11,9 dello scorso 31 marzo al 12,2%. Al quarto e quinto posto ecco Forza Italia di Antonio Tajani all'8,9, in calo dello 0,2; e la Lega di Matteo Salvini all'8,7, in crescita dello 0,3. A seguire c'è Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che cresce dello 0,2 e si porta così al 6,2. Per quanto riguarda i partiti minori, calano dello 0,1 sia Azione di Carlo Calenda che Italia Viva di Matteo Renzi: oggi il primo è al 3,8, il secondo al 2,5. In fondo alla classifica +Europa, che perde lo 0,2% e scende all'1,8; e Sud Chiama Nord stabile all'1%. Non si esprime il 34% degli intervistati.

Al 39%, invece, la fiducia degli italiani nel governo. In lieve calo rispetto ad ottobre 2022, quando l'esecutivo si è insediato. Quasi invariata, invece, la fiducia verso la premier Giorgia Meloni: nell'ottobre 2022 era al 40%, oggi al 39%.

