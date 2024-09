Canada, finge di comprare una Porsche, ma è una ladra: finisce malissimo

20 settembre 2024 a

Ha dell'incredibile quanto accaduto a un uomo in Ontario, in Canada, lo scorso 6 settembre, quando una donna con la scusa di voler acquistare la sua macchina, dopo averlo investito si è messa in fuga a bordo dell'auto appena rubata.

Nel video ripreso dalla videocamera di sorveglianza della casa dell'uomo e diffuso dalla polizia canadese si vede una donna giovane, di bella presenza e ben vestita suonare al campanello di casa del malcapitato. La ladra fa finta di essere interessata all’acquisto della Porche bianca in vendita parcheggiata nel vialetto, ma quando l'uomo le fa anche vedere l’abitacolo interno del mezzo, la donna mette in atto il suo diabolico piano: ingrana la retromarcia e come se nulla fosse lo travolge. Nel video si vede anche la macchina sfrecciare via dal vialetto.

L'uomo, infatti, in quel momento stava passeggiando proprio dietro l'auto. Fortunatamente la vittima ha riportato solo alcune ferite al gomito, alle mani e alle gambe, mentre la donna è attualmente ricercata dalla polizia e accusata di furto di veicolo e manovra pericolosa che ha causato lesioni personali. D'altronde, come riporta un articolo del Post, il governo federale canadese stima che ogni anno nel paese vengano denunciati 90mila furti d’auto, uno ogni 6 minuti. Secondo i dati dell’Insurance Bureau of Canada (IBC), un’associazione di categoria che rappresenta le compagnie assicurative canadesi, nel 2022 nel paese sono stati rubati 105mila veicoli, in quella che l’organizzazione ha definito "una crisi nazionale".