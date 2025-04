Trump e Zelensky, incontro ai funerali del Papa: momento storico

Un incontro breve, ma definito "produttivo". La Casa Bianca ha confermato che è avvenuto un faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'omologo dell'Ucraina Volodymyr Zelensky prima dei funerali di Papa Francesco in Vaticano. A confermarlo è stato il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steve Cheung. Trump e Zelensky hanno avuto un incontro privato e "molto produttivo", ha precisato Cheung. Dopo pochi minuti, ecco diventare pubbliche le foro del faccia a faccia, storiche: Trump e Zelensky seduti su due semplici seggiole, in una sala di San Pietro. I due leader, chinati in avanti uno davanti all'altro, parlano in modalità "confessionale". Una immagine potentissima, che conferma come il vero lascito di Francesco non sia tanto quello dottrinale e teologico quanto la tensione eterna verso la pace.

Una domanda a cui oggi i leader mondiali sono chiamati a rispondere, con Trump che fin dalla campagna elettorale ha sempre sostenuto come la chiusura dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente siano i punti fondamentali del suo secondo mandato. La trattativa Washington-Kiev, insomma, procede spedita con buona pace, si perdoni il gioco di parole, per chi anche in Italia, a sinistra, preferisce proseguire la polemica contro il presidente americano. E viene alla mente chi nelle scorse ore chiedeva a gran voce al capo della Casa Bianca di non venire a Roma. Un viaggio nel segno del rispetto per il Pontefice e dell'ostinazione nel cercare una via di uscita positiva dai negoziati che i progressisti di casa nostra preferivano non avvenisse, per meri fini di propaganda nazionale.

Zelensky è arrivato al funerale in piazza San Pietro in abiti scuri, invece della consueta mimetica verde. Sempre in stile militare, ma indossando una camicia (e non una T-shirt) sotto la giacca nera. La giacca ha tasche frontali e un taglio più informale rispetto a un abito classico. Ai piedi porta degli stivali scuri. Prima della cerimonia, Zelensky ha avuto un breve colloquio con il presidente americano, Donald Trump. Durante la sua ultima visita alla Casa Bianca era stato criticato per essersi presentato nello Studio Ovale senza cravatta e con una maglia militare. Alcuni media russi lo accusano di aver violato il galateo non presentandosi in abito elegante alla cerimonia solenne per Papa Francesco.