Unifil, carri armati israeliani irrompono nella base: "Irritazioni cutanee e reazioni gastrointestinali"

13 ottobre 2024 a

a

a

Dopo gli attacchi all'Unifil, alcuni carri armati hanno fatto irruzione nelle basi della missione Onu in Libano. "Per la quarta volta in quattro giorni, ricordiamo all'esercito israeliano e a tutti gli attori l'obbligo di garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e l'inviolabilità delle sue postazioni", ha dichiarato Unifil in una nota, ricostruendo che "intorno alle 4.30 del mattino, mentre i peacekeeper erano nei rifugi, due carri armati Merkava dell'esercito israeliano hanno distrutto il cancello principale e si sono introdotti con la forza nella postazione", rimanendovi per 'circa 45 minuti'. Due ore dopo, fa sapere ancora UNIFIL, "sono stati sparati colpi di arma da fuoco che hanno provocato fumo" e hanno provocato "irritazioni cutanee e reazioni gastrointestinali in 15 peacekeeper che stanno ricevendo cure". Il tutto è accaduto "nonostante indossassero maschere protettive".

Intanto da Netanyahu è arrivato un ultimatum. Il primo ministro di Israele ha chiesto al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres il ritiro immediato delle forze UNIFIL "dalla zona a rischio". Questo mese Guterres è stato etichettato dal governo di Tel Aviv come "persona non grata", dunque non gradita e oggetto di sanzioni.

La richiesta è contenuta in un messaggio video diffuso dall'ufficio del capo del governo di Tel Aviv. "Signor segretario generale, ritiri le forze UNIFIL dalla zona a rischio" ha detto Netanyahu. "Lo si dovrebbe fare ora, immediatamente".