Ashley Stobart, "9 ore": com'è ridotta dalle punturne a soli 34 anni

14 ottobre 2024 a

a

a

Dramma per Ashley Stobart, influencer di 34 anni che ha raccontato sui social di aver abusato del filler. Tanto che a un certo punto, sognando di cancellare l'età, non si è più riconosciuta quando si è guardata allo specchio. Di qui la decisione di fare un lifting completo nella speranza di riacquistare la propria identità. Prima di arrivare a questa conclusione, sono stati tanti gli interventi a cui la 34enne si è sottoposta negli anni: iniezioni di botox, filler, liposuzione, rinoplastica e persino un intervento di "blefaroplastica" sulle palpebre, per rimuovere la pelle o il grasso in eccesso.

Poi la volontà di fare un passo indietro. Così, come si legge sul DailyMail, l'influencer si è sottoposta a un lifting completo del viso, del collo e delle labbra della durata di nove ore per "estrarre" 4 cm di filler su entrambi i lati del viso. Ora Ashley consiglia alle ragazze di non fare il suo stesso errore, dunque di non provare a "sistemare le cose iniettandosi cose nel viso". La 34enne ha confessato di aver iniziato quando aveva circa vent'anni, una cosa quasi naturale a suo dire per chi lavora nel suo settore. Oggi, però, l'obiettivo è cambiato e consiste nella ricerca di "uno stile di vita sano".