Gretchen Whitmer, "una patatina al posto dell'ostia": il video che imbarazza i dem

La comunione con una patatina al posto dell'ostia. Sta facendo molto discutere un video in cui la governatrice del Michigan, la dem Gretchen Whitmer, imbocca con una patatina una nota influcencer, la famosa Tiktoker Liz Plank, mentre quest'ultima è in ginocchio. Il gesto ricorda molto quello che il prete fa in chiesa quando dà l'ostia ai fedeli. Proprio per questo l'esponente dei democratici americani è stata travolta dalle critiche, soprattutto da parte delle organizzazioni cattoliche.

La governatrice, allora, ha spiegato che il video era solo volto a pubblicizzare il cosiddetto Chips Act, la legge voluta dal presidente Usa Joe Biden per promuovere la ricerca e lo sviluppo dei microprocessori (chips) con 280 miliardi di dollari. La gag non riuscita giocava sul doppio significato di "chip", che in inglese vuol dire sia microprocessore che patatina. "Non farei mai nulla per denigrare la religione di qualcuno", ha commentato la Whitmer scusandosi con la comunità cattolica.

Nonostante le scuse, comunque, questo è stato un passo falso per la governatrice, personaggio politico molto forte in casa dem. La Whitmer, avvocato e figlia di avvocati, ha due figlie ed è sposata in seconde nozze con un dentista. In interviste passate, la dem ha definito la politica come un’attività tramandata di generazione in generazione nella sua famiglia. Quando è entrata in carica nel gennaio 2019, tra l'altro, ha scritto precise istruzioni al suo staff. Tra queste, "fare meno e ossessionarsi nel farlo bene" e "muoversi rapidamente in tutte le cose".

