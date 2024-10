Sinwar, la moglie in fuga nel tunnel "con la borsa di Hermes da 30mila euro"

20 ottobre 2024 a

"La moglie di Yahya Sinwar in fuga nel tunnel con la borsetta di Hermes". Un lusso decisamente inatteso, in altre parole. Sta facendo scalpore in Israele il video diffuso dall'Idf che mostra Samar Abu Zemer, la moglie del capo di Hamas ucciso pochi giorni fa con un drone nel corso di un raid a Rafah, mentre alla vigilia del 7 ottobre fugge scendendo in un tunnel con marito e figli portando al braccio quella che sembra essere la borsa simbolo del lusso Birkin.

E' stato il portavoce dell'esercito in lingua araba, Avichay Adraae, a lanciare la provocazione su X per sottolineare come mentre il popolo palestinese, a Gaza e in Cisgiordania, fa i conti con una disperata povertà di risorse ben prima della guerra iniziata un anno fa, la moglie del grande capo politico e militare si potesse permettere un simile lusso.

"La moglie di Sinwar è entrata nel tunnel con lui? Il 6 ottobre, portando una borsa il cui costo è stimato in 32 mila dollari?! Lascio a voi il commento", ha scritto Adraae pubblicando un fermo immagine di Samar, con i capelli coperti dal velo, gli occhi truccati, e in mano una presunta borsa di Hermes. Accanto, la foto della borsa originale del valore, appunto di 32mila dollari.

"Anche se gli abitanti di Gaza non hanno abbastanza soldi per una tenda o per le necessità basilari, vediamo molti esempi dell'amore speciale per il denaro di Yahya Sinwar e di sua moglie...", prosegue il post. Secondo la donna d'affari israeliana Nicole Reidman, una fan del marchio, quella borsa "è falsa". "Le borse Hermes non possono essere acquistate nei negozi in Israele", ha spiegato a Ynet. "Ma forse (l'ex capo di Hamas) Ismail Haniyeh l'aveva comprata in Qatar per farle un regalo. E anche se fosse così, sono sicura che sia un'imitazione da 300 dollari", ha detto rifiutandosi di credere che un simbolo mondiale del glamour sia finito nei tunnel di Gaza. Di diverso avviso la nota stilista Liat Ashouri: "Sono sicura che la moglie di Sinwar abbia scelto il modello vero", ha tagliato corto.