Kate Middleton preoccupata per la furia di William: "Se ci sarà il figlio di Camilla se ne andrà"

Roberto Tortora 30 ottobre 2024 a

Tira una brutta aria a Buckingham Palace, in particolar modo tra il principe William e Tom Parker-Bowles, fratellastro acquisito e figlio della regina Camilla. Secondo quanto riferisce il Daily Beast, sito web di informazione ed opinioni statunitense, fondato e redatto da Tina Brown, precedentemente editor di Vanity Fair e The New Yorker, il futuro erede al trono avrebbe un rapporto propriamente idilliaco con Tom, al punto che sarebbe disposto a rinunciare al pranzo di Natale, qualora lui fosse presente tra gli invitati. Sempre secondo il Beast, questa non è solo una minaccia velata, ma una possibilità più che concreta. Un gesto eclatante, se si pensa che William non si è mai esposto nemmeno quando lo ha attaccato direttamente suo fratello Harry nel suo libro “Spare” o quando lui e Meghan si sono espressi negativamente nelle varie interviste sulla Royal Family.

Come di consueto, il 25 dicembre è previsto che la famiglia reale riunita festeggi nella dimora di Balmoral, il castello nell’Aberdeenshire in Scozia. Una tradizione intoccabile, tutti devono essere presenti ad ogni costo. E questo rende ancora più pesante il clima che si respira tra William e Tom, come rivelato anche da una fonte interna a Buckingham Palace al Beast medesimo: “È meglio evitare di nominare Tom in presenza di William”. E anche la principessa Kate, che di recente ha dovuto superare dei gravi problemi di salute, è preoccupata dalla furia del marito in merito a questa vicenda.

Che possa far da paciere? Sembra difficile. Quanto, invece, ai problemi di salute del suo patrigno, Re Carlo III, Tom Parker-Bowles non ha problemi ad esprimersi, anzi di recente ha rilasciato un’intervista a People in cui ha dichiarato: “Quella contro cui sta combattendo è una malattia terrificante e quando qualcuno a te vicino ne è affetto, anche te soffri. Mia madre è forte, sostiene Carlo in ogni modo possibile. Penso che sia meraviglioso avere qualcuno che ami al tuo fianco. Sono incredibilmente orgoglioso di lei. Ha un'età in cui la maggior parte delle persone pensa di andare in pensione, ma lei non si lamenta mai, va avanti e basta”.