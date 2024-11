Pennsylvania, ecco come si contano i voti: giudici a gamba tesa contro Donald Trump

02 novembre 2024 a

Come riporta la Cnn, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito di non intaccare quanto stabilito da una sentenza del tribunale della Pennsylvania che dovrebbe ampliare le opzioni per gli elettori le cui schede elettorali per corrispondenza vengano respinte per motivi tecnici. La decisione è un punto a sfavore per i repubblicani che premevano affinché la norma fosse abolito nella Stato chiave. In pratica se una scheda dovesse essere annullata per motivi tecnici l'elettore può essere dotato di un'altra scheda.

L'unico problema è che non tutte le contee dello Stato notificano agli elettori che il loro voto non è stato contato per via di qualche errore. Il caso, ha scritto il giudice conservatore Samuel Alito, "è di notevole importanza". I repubblicani avevano chiesto alla Corte Suprema in un appello d'urgenza questa settimana per bloccare una la sentenza del tribunale della Pennsylvania dal momento che tradizionalmente sono i democratici che si avvalgono di più del voto per corrispondenza.

Secondo l'ultimo sondaggio del Washington Post, in Pennsylvania non ci sarebbe ancora un chiaro leader nella corsa alla presidenza, con la vicepresidente Kamala Harris che gode del 48% dei consensi tra i probabili elettori e il candidato repubblicano Donald Trump fermo intorno al 47%. Il sondaggio rileva che il 37% degli elettori registrati nello Stato descrive l'economia nazionale come buona o eccellente, in leggero aumento rispetto al 33% di settembre. Circa 6 su 10 definiscono l'economia estremamente importante per il loro voto, e gli elettori danno a Trump un modesto vantaggio di 5 punti su Harris per quanto riguarda la fiducia nella gestione della questione.

Trump è in vantaggio su Harris con un margine più ampio anche per quanto riguarda la fiducia nella gestione dell'immigrazione, mentre Harris è in testa per quanto riguarda l'aborto e l'assistenza sanitaria. La Cnn ha accorpato il nuovo sondaggio del Washington Post con la media delle sue rilevazioni in Pennsylvania, e il parziale si attesta su un 48% a 48%. Tutti e sei i sondaggi inclusi nella media trovano la gara tra i candidati all'interno del margine di errore, il che suggerisce che non c'è un chiaro leader nella corsa ai 19 voti del collegio elettorale della Pennsylvania.