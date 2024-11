Trump-Harris, ecco chi vince: la profezia dell'ippopotamo pigmeo che non sbaglia mai

05 novembre 2024 a

Le elezioni americane per decidere chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca sono tra le più impronosticabili di sempre. Donald Trump e Kamala Harris sarebbero in sostanziale parità, in attesa di conferme o smentite che arriveranno nella notte del voto. A decidere chi avrà la meglio tra i due saranno i cosiddetti swing states, gli stati in cui i due candidati devono cercare di convincere gli elettori a votare per loro. E in questi giorni sono fioccate previsioni, sondaggi e profezie che tentavano di indovinare chi tra il repubblicano e la democratica diventerà il nuovo leader più potente del mondo.

Intanto sui social sta girando un video piuttosto curioso. Il protagonista è un ippopotamo pigmeo thailandese, Moo Deng. celebre per aver azzeccato in passato tante previsioni. Ecco, l'ippopotamo ha svelato chi avrà la meglio in questa tornata elettorale americana: si tratta di Donald Trump. La cucciola di quattro mesi, molto famosa in rete, non ha avuto la minima esitazione quando si è trattato di scegliere tra due ciotole di frutta che le sono state offerte nello zoo nella quale vive con la mamma. Nel filmato virale su X, si vede l'esemplare assaggiare proprio il pasto con il nome in lingua locale del candidato repubblicano, tralasciando quello con il nome dell'attuale vicepresidente.

️ | ¡INSÓLITO!



¡La analista política más tierna de Tailandia ha hablado! La bebé hipopótamo Moo Deng, famosa por su carisma, ha “elegido” a Donald Trump como presidente al devorar una sandía con su nombre en el zoológico Khao Kheow.



Sin dudarlo, esta pequeña de dos meses… pic.twitter.com/lTvkjwTL4v — UHN PLUS (@UHN_Plus) November 5, 2024

Sotto al video, però, sono apparsi commenti di utenti non entusiasti di questa bizzarra trovata. "Siete alla frutta", scrive un account. "Analisti inchinatevi al baby ippopotamo", commenta invece un altro.