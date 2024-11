Questa tavoletta? Usata 30 anni come zerbino: cosa c'è scritto sopra

14 novembre 2024 a

Tutto vero: in Israele una tavola di pietra di 1.500 anni fa che reca la più antica iscrizione conosciuta dei Dieci Comandamenti è stata usata come uno zerbino. Più nel dettaglio, la lastra di marmo è stata rinvenuta nel 1913, ma è stata utilizzata per 30 anni come pavimentazione all'ingresso di un'abitazione prima che se ne scoprisse l'importanza. Un'importanza che vale una cifra da capogiro. La tavoletta, infatti, dovrebbe essere venduta all'asta per un valore fino a 2 milioni di dollari (1,57 milioni di sterline).

Si tratta di un reperto la cui pietra pesa 52 chili ed è alta circa un metro e mezzo. Sopra vi sono incise venti righe di testo che seguono fedelmente i versetti biblici familiari sia alla tradizione cristiana che a quella ebraica, con una differenza fondamentale: sono presenti solo nove dei comandamenti del Libro dell'Esodo dell'Antico Testamento. E così la tavoletta sarà venduta a New York dalla casa d'aste Sotheby's il mese prossimo. Ma sarà prima esposta al pubblico dal 5 dicembre.

"Questa è la prima tavoletta completa conosciuta dei dieci comandamenti, che sono ovviamente il codice morale alla base della civiltà occidentale. È un reperto sorprendente. Quando la si vede si percepisce la risonanza della comunicazione", sono state le parole di Sharon Liberman Mintz, specialista di Sotheby's in Judaica. Il reperto è stato scoperto durante gli scavi ferroviari vicino ai siti delle prime sinagoghe, moschee e chiese.