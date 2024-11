Matt Gaetz, il Nyt: "Ecco i documenti, migliaia di dollari in cambio di sesso"

21 novembre 2024 a

L'Fbi ha tracciato i pagamenti fatti da Matt Gaetz alle ragazze con cui ha avuto dei rapporti sessuali. Come riportato dal New York Times, il documento è legato a un'inchiesta durata tre anni su un traffico sessuale in cui era coinvolto, seppure poi non sia stato incriminato, l'allora deputato della Florida, nominato adesso da Donald Trump nuovo ministro della Giustizia. L'Fbi ha trovato conferma del pagamento di migliaia di dollari da parte di Gaetz a un gruppo di amici, tra cui donne che avevano partecipato a una serie di orge, tra il 2017 e il 2020, e facevano sesso a pagamento.

Intanto, la maggioranza dei membri della commissione Etica della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti punta a concludere il rapporto sull'ex deputato repubblicano Matt Gaetz, entro il 5 dicembre. Lo riferisce una fonte riservata all'emittente statunitense Cnn. In quella stessa data, i membri della commissione dovrebbero esprimersi nuovamente sulla possibilità di pubblicare il documento. La commissione Etica si è riunita ieri, mercoledì 20 novembre, per discutere la possibilità di pubblicare i risultati dell'inchiesta, non raggiungendo un accordo.

"Questa voluta fuga di notizie riservate è la manipolazione di un dipartimento politicizzato a cui Gaetz vuole porre fine". Lo ha detto il direttore della comunicazione di Donald Trump, Steven Cheung, commentando le nuove rivelazioni su Matt Gaetz fatte dal New York Times, che ha citato un documento dell'Fbi. "Il dipartimento - ha aggiunto Cheung - ha indagato per anni su Gaetz, non è riuscito a trovare reati e ora lascia filtrare materiale con false informazioni per infangare il futuro attorney general". Nel 2020 Gaetz era stato accusato di aver fatto sesso con una minorenne, un reato grave in Florida. Il dipartimento Giustizia aveva poi fatto cadere le accuse, ma i documenti che lo riguardano erano rimasti segreti in questi anni.