Russia, attacco senza precedenti sull'Ucraina: "188 aerei senza pilota"

Lancio ’record’ di droni russi contro l’Ucraina. Secondo quanto denunciato da Kiev, Mosca ha condotto nella notte un attacco con 188 aerei senza pilota. "Durante l’attacco notturno il nemico ha lanciato un numero record di droni Shahed e di droni non identificati", ha dichiarato l’aeronautica ucraina in una nota, stimando che siano stati 188 gli aerei senza pilota usati per i raid. E sempre nelle ultime ore la difesa aerea russa ha distrutto 39 droni lanciati dall’Ucraina contro sette regioni. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. Ventiquattro droni sono stati abbattuti nella regione di Rostov, cinque nella regione di Brjansk, tre droni in ciascuna delle regioni di Belgorod e Kursk, uno nella regione di Oryel, un altro in quella di Voronezh e altri due aeromobili in Crimea. Le autorità locali non hanno finora segnalato danni o feriti.

Intanto il trasferimento di armi nucleari all’Ucraina equivarrebbe a un attacco sferrato contro la Federazione russa, in conformità con gli aggiornamenti della dottrina nucleare russa. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitri Medvedev sul suo canale Telegram. "La stessa minaccia di trasferire armi nucleari al regime di Kiev può essere considerata come una preparazione per un conflitto nucleare con la Russia. Il trasferimento effettivo di tali armi può essere equiparato a un attacco compiuto contro il nostro Paese", ha scritto il politico sottolineando che una tale iniziativa "solleva dubbi sulla salute mentale" di chi la sta anche solo ipotizzando. Il New York Times aveva precedentemente riferito che funzionari americani ed europei avevano proposto di restituire a Kiev le armi nucleari che aveva consegnato dopo il crollo dell’Urss.