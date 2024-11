Elon Musk accusa Vindman: "Ha tradito gli Stati Uniti, a libro paga di Kiev"

28 novembre 2024 a

Il miliardario statunitense Elon Musk ha accusato l'ex consigliere della Casa Bianca, Alexander Vindman, di tradimento e ha promesso conseguenze dopo che quest'ultimo ha affermato che Musk aveva legami con imprenditori russi.

"Vindman è sul libro paga degli oligarchi ucraini e ha commesso tradimento contro gli Stati Uniti, per il quale pagherà la giusta pena", ha detto Musk su X. Il post è arrivato in risposta a una parte di un'intervista di Vindman in cui afferma che i leader russi stanno usando Musk per supportare il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Vindman ha quindi aggiunto che sia Musk che Trump sarebbero agenti di Mosca.

"Vindman ha commesso tradimento e merita di essere dietro le sbarre", ha risposto Musk in un altro post. Vindman, ex funzionario pubblico ed ex militare, ha risposto definendo i commenti di Musk "il tipo di risposta che ci si aspetterebbe da un teorico della cospirazione".

"Elon, eccoti di nuovo a fare accuse false e completamente infondate senza fornire alcun dettaglio... Tu, Elon, sembri credere di poter agire impunemente e stai tentando di mettere a tacere i tuoi critici. Non sono intimidito", ha aggiunto Vindman su X.