Time, in uscita la copertina che rischia di far saltare i nervi alla sinistra: "Chi è la persona dell'anno"

Donald Trump dovrebbe essere nominato "Persona dell'Anno" dalla rivista statunitense Time. A lanciare l'indiscrezione è Politico, il portale americano che nei giorni scorsi ha definito Giorgia Meloni la persona più potente d'Europa. Secondo Politico, per celebrare la presentazione della copertina, il presidente eletto suonerà la campanella di apertura della Borsa di New York giovedì mattina.

L'anno scorso era stata scelta la superstar del pop Taylor Swift e per la presentazione della cover fu la ceo della rivista Jessica Sibley a suonare la campanella. Ma per il tycoon non sarebbe la prima volta. Trump infatti è stato nominato "Persona dell'Anno" da Time nel 2016 dopo aver vinto le elezioni presidenziali. Si unisce ad altri 13 presidenti degli Stati Uniti che hanno ricevuto il riconoscimento, tra cui Joe Biden. La short-list dei candidati per la "Persona dell'Anno" è stata annunciata al The Today Show della Nbc e includeva, oltre a Trump, la vicepresidente Kamala Harris, Kate Middleton, Elon Musk e Benjamin Netanyahu. Al momento non ci sono conferme. Un portavoce della rivista si è limitato a dire che "non commentiamo la scelta annuale per la Persona dell'Anno prima della pubblicazione. Quella di quest'anno sarà annunciata domani mattina, 12 dicembre, su Time.com".

Oltre alla proclamazione della "Persona dell'Anno", Time ha già assegnato altri prestigiosi riconoscimenti per questo 2024: Caitlin Clark, stella della NBA, è stata nominata Atleta dell'Anno; Elton John, leggenda della musica, è stato celebrato come Icona dell'Anno; mentre Lisa Su, CEO di Advanced Micro Devices, ha ricevuto il titolo di CEO dell'Anno.