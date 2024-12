Elon Musk contro Scholz: "Idiota incompetente". Attentato a Magdeburgo, cosa sta emergendo

21 dicembre 2024 a

a

a

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e altri politici visiteranno oggi a Magdeburgo il luogo del sanguinoso attacco che ha colpito i visitatori di un mercatino di Natale. La polizia ha arrestato un medico saudita di 50 anni che sarebbe responsabile della morte di 4 persone e del ferimento di oltre 200 persone quando il Suv che guidava si è abbattuto venerdì sera sulla folla.

La polizia non ha ancora stabilito se l'attacco possa essere di matrice islamista o legato a problemi psicologici del guidatore. "I motivi restano misteriosi", ha scritto il settimanale Der Spiegel. L'attacco è avvenuto quasi 8 anni dopo che la Germania aveva subito il più mortale attacco jihadista della storia, quando un tunisino aveva guidato un camion attraverso un mercatino di Natale di Berlino, uccidendo 13 persone. L'unica certezza, al momento, riguarderebbe una certa impreparazione delle autorità tedesche: fonti saudite hanno detto a Reuters che Riad aveva avvertito Berlino sulla pericolosità dell'autore dell'attentato.

E proprio per questo su X è arrivato il durissimo attacco di Elon Musk , che ha definito il cancelliere Scholz "un idiota incompetente" poche ore dopo aver scritto su X che "solo il partito AfD (l'ultradestra tedesca, ndr) può salvare il Paese". La settimana scorsa il cancelliere tedesco ha perso la fiducia del parlamento aprendo di fatto la strada alle elezioni anticipate a febbraio, tuttavia secondo il patron di Tesla "dovrebbe dimettersi".

Proprio Musk e AfD sono due elementi utili per "incasellare" l'attentatore, il dottor Taleb Al Abdulmohsen. Mentre sono in corso questa mattina perquisizioni a Bernburg, dove viveva nel distretto di Salzland, il Wall Street Journal lo identifica come un attivista anti-Islam che aveva condiviso contenuti pro-Israele sui social media in seguito agli attacchi del 7 ottobre. Secondo il quotidiano americano, l'uomo gestiva un sito web e canali di social media in cui metteva in guardia contro l'Islam e discuteva dei diritti delle donne. Si definiva "di sinistra", aveva accusato Angela Merkel e il governo tedesco di aver ordito un piano per "islamizzare l'Euopa" e colpire gli immigrati sauditi e negli ultimi tempi avrebbe inoltre mostrato sostegno al partito tedesco di estrema destra anti-immigrazione Afd apprezzando le teorie complottiste portate avanti dallo stesso Musk. Un mosaico in cui la follia, più che la politica, potrebbe aver avuto un peso decisivo.