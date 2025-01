Attacco a New Orleans, il video choc: il momento in cui il furgone travolge la folla

02 gennaio 2025 a

Ecco il video dell'orrore. Nelle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza è stato ripreso il momento in cui il pick up bianco con alla guida il 42enne Shamsud-Din Jabbar si è diretto contro la folla e ha travolto molte persone lasciando a terra 10 vittime e 30 feriti. Il killer di New Orleans avrebbe pianificato di uccidere la sua famiglia e avrebbe fatto sogni che lo hanno ispirato a unirsi all'Isis. È quanto emerge da alcuni video, secondo diversi funzionari a conoscenza delle indagini, come riportato da Cnn. Jabbar, cittadino statunitense e veterano dell'esercito che ha prestato servizio in Afghanistan, ha fatto riferimento nei video al suo divorzio e a come inizialmente avesse pianificato di riunire la sua famiglia per una "festa" con l'intenzione di ucciderli, hanno riferito funzionari informati sulle registrazioni. Ma Jabbar ha detto nei video di aver cambiato i suoi piani e di essersi unito all'Isis, facendo poi riferimento a diversi sogni che aveva fatto sul perché avrebbe dovuto unirsi al gruppo terroristico.



In video pubblicati sui social media poco prima dell'attacco, già acquisiti ed esaminati dagli investigatori, l'uomo aveva espresso il "desiderio di uccidere", ha affermato Biden. Il presidente ha spiegato di essere stato informato dei messaggi pubblicati dall'attentatore di New Orleans dagli investigatori federali, che stanno indagando in merito a eventuali legami diretti con lo Stato Islamico.