Israele-Hamas, consegnata la lista degli ostaggi: chi sono le tre donne che verranno rilasciate

Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, previsto per le 8:30 di questa mattina (ora locale), non è ancora entrato in vigore. Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno comunicato che il rinvio è dovuto alla mancata consegna, da parte del movimento palestinese Hamas, della lista degli ostaggi da rilasciare, un obbligo previsto dall’accordo. "Hamas non ha ancora adempiuto ai propri impegni e, contrariamente agli accordi, non ha fornito i nomi delle donne ostaggio che devono tornare in Israele. Il cessate il fuoco non entrerà in vigore finchè Hamas non rispetterà le sue obbligazioni", ha dichiarato il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, durante un briefing.

In una nota ufficiale, Hamas ha confermato il proprio impegno a rispettare i termini dell’accordo, attribuendo il ritardo a "problemi tecnici sul terreno". "Ribadiamo il nostro impegno agli accordi e confermiamo che il ritardo nella trasmissione dei nomi, che saranno resi pubblici, è dovuto a motivi tecnici", si legge nella dichiarazione. Secondo l’accordo, il cessate il fuoco è vincolato al rilascio progressivo degli ostaggi da parte di Hamas, con Israele impegnato a liberare detenuti palestinesi in cambio. Da pare sua, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiarito che lo stop alle ostilità non potrà avvenire fino alla consegna della lista. Intanto, mentre si attende l’implementazione del cessate il fuoco, la Striscia di Gaza continua a subire intensi bombardamenti. Secondo fonti locali, otto persone sono morte e 25 sono rimaste ferite in seguito a raid israeliani su due aree del territorio, a sud di Khan Younis e nel centro di Nuseirat. Dopo una fase di tensione, Hamas rende noto di aver inviato a Israele i nomi degli ostaggi da rilasciare oggi. Fonti israeliane, citate dall'emittente Kan, hanno confermato la consegna della lista ai mediatori, precisando che si tratta di tre donne. Hamas in una dichiarazione ha detto che rilascerà oggi gli ostaggi Romi Gonen (24), Emily Damari (28) e Doron Steinbrecher (31).