"Michelle non vuole fingere": inferno a casa Obama? Spunta Jennifer Aniston

«Michelle non è una di quelle che si mette la faccia simpatica e finge per il bene del protocollo», nodi certo, e tutti hanno dato per sicuro che quelle parole riportate da una fonte segreta che cercava di spiegare l’annunciata assenza dell’ex first lady all’inaugurazione di Trump, fossero riferite al presidente eletto che lei notoriamente detesta. Ma esattamente così come sono potrebbero anche andare bene per il marito con il quale, si dice, le cose non sono proprio più come una volta. Michelle potrebbe aver messo insieme le due cose e con la scusa di Trump ha evitato di incontrare Barack con il quale, dicono sempre voci ben informate ma anonime, non vive più insieme.

Su siti di gossip quali RadarOnline.com lo danno per certo, la coppia presidenziale più venerata della storia degli Stati Uniti, la coppia più democratica e glamour di sempre, non esiste più. Ormai «sono solo semplici amici» dicono, e forse nemmeno quello perché di mezzo non ci sono solo vecchie ruggini e differenze caratteriali che la stessa Michelle ha raccontato varie volte, di mezzo c’è un’altra ingombrante voce, quella che vuole che Barack abbia avuto o abbia ancora una relazione con Jennifer Aniston. Se ne parlava già lo scorso anno, in particolare quando In Touch, altra rivista di gossip, se n’è uscita con una copertina il cui titolo recitava inequivocabilmente “La verità su Jen e Barack!”. E nel lungo articolo raccontava di un’attrazione quasi ossessiva dell’ex presidente per l’attrice e di come i due abbiano appunto avuto una intensa relazione. Il tutto mentre Michelle viveva il lutto della madre appena morta e nel contempo, siamo ad agosto in piena campagna elettorale, si schierava con Kamala Harris dando al futuro vicepresidente Vance del «miserabile».



Jennifer Aniston ovviamente aveva negato tutto, ma come si sa negare è la regola numero uno di una relazione fedifraga. «L'ho incontrato una volta» disse riferendosi a Barack, «conosco Michelle più di lui». Che fosse vero o meno sembra che le chiacchiere abbiano lasciato l’ex first lady con la sensazione di essere stata comunque tradita e l’allontanamento con relative voci di divorzio imminente è stata la più logica delle conseguenze. Da parte sua Obama si è ben guardato dal parlarne pubblicamente presentandosi tuttavia senza la moglie in più di un’occasione pubblica, a iniziare dal funerale di Carter e per finire appunto con la proclamazione di Trump. Tuttavia due giorni fa, in occasione del compleanno di Michelle, le ha fatto gli auguri pubblicamente con frasi d’amore un tantino esagerate. Su instagram ha condiviso una foto di lui e sua moglie seduti a tavola mentre si tengono per mano e la seguente didascalia: «Buon compleanno all'amore della mia vita @MichelleObama. Riempi ogni stanza di calore, saggezza, umorismo e grazia, e fai bella figura mentre lo fai. Sono così fortunato a poter affrontare le avventure della vita conte. Ti amo!». Parole che assomigliano tanto a quei mazzi di fiori che spuntano dal nulla più che altro per i sensi di colpa. Nel corso degli anni Barack e Michelle hanno parlato apertamente dei loro dissapori coniugali. L’ex first lady in particolare aveva riferito del “risentimento” che provava verso il marito per aver dovuto mettere in pausa la sua carriera durante la maternità. Nel 2022 aveva ammesso che ci sono stati momenti in cui «non sopportava» Barack, in particolare durante gli anni in cui stavano crescendo le figlie. In un’intervista a Elle aveva rivelato che avevano perfino fatto ricorso a un counseling per rimettere in carreggiata il matrimonio.