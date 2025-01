Trump, l'ossessione dei dem? Il tycoon come il Führer

27 gennaio 2025 a

C’è questa foto dei primi immigrati clandestini espulsi chela propaganda anti-Trump sta sfruttando per evocare gli schiavi d’America o i deportati nei lager nazisti. Ricordi cupi e ombrosi, altro che età dell’oro... la foto ci parla di una umanità ridotta al rispetto delle regole, un’umanità sconfitta ma non necessariamente oppressa. Non erano in catene, ma erano certo più schiave, le donne che nella Russia comunista facevano la coda dinanzi al carcere di Leningrado per i figli ingiustamente detenuti e sulle quali ha vergato versi struggenti Anna Achmatova: “Davanti a questa pena s’incurvano i monti.../sentiamo solo l’odioso strider delle chiavi/ e i passi pesanti dei soldati”. Ma potremmo citare immagini molto più recenti: per esempio i migranti respinti a Ceuza dalla Guardia Civil per ordine del socialista Sanchez che nessuno accusò di “schiavismo”. O i migranti rimandati indietro a Ventimiglia dal progressista Macron, per il quale nessuno ha parlato di regime. (...)