Kristi Noem, Usa in delirio: come si presenta la ministra di Trump alla retata anti-migranti

Stanno facendo discutere le immagini di Kristi Noem, nuovo segretario alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La ministra-sceriffo si è presentata a una retata dell’ufficio immigrazione nel Bronx, New York, munita di giubbotto antiproiettile, cappello da baseball della polizia e giacca nera. La già governatrice del Dakota del Sud ha immortalato lei stessa su X la riunione operativa degli agenti. "Operazione di contrasto a New York. Un criminale straniero con accuse di rapimento, aggressione e furto è ora in custodia grazie all'Ice".

E ancora: "Delinquenti come questo continueranno a essere rimossi dalle nostre strade. Noi stiamo facendo esattamente ciò che il presidente Trump ha promesso al popolo americano: rendere le nostre strade sicure". La segretaria alla Sicurezza interna si è unita agli agenti federali che hanno arrestato diversi membri della gang criminale venezuelana Tren de Aragua. Tra loro, anche Anderson Zambrano-Pacheco, 26 anni, che in un video diventato virale la scorsa estate era stato ripreso mentre insieme ad alcuni membri della gang entrava in un appartamento di Aurora, in Colorado, per rapire due persone.

Noem è nota per le sue posizioni conservatrici e per il suo approccio libertario su questioni come la gestione della pandemia di COVID-19. Durante la pandemia, infatti, è stata una delle poche governatrici a non imporre lockdown od obblighi di mascherina a livello statale, sostenendo l'importanza delle libertà individuali.