Cristiano Ronaldo-choc, ecco la sua nuova guardia del corpo

Dopo Leo Messi, anche Cristiano Ronaldo ha una nuova guarda del corpo, di nome Claudio Miguel Vaz. Il portoghese ha scelto lui per essere difeso assieme alla sua famiglia, decidendo di darci un taglio netto col passato dopo le minacce social ricevute con una certa frequenza nelle ultime settimane. Guardando al profilo social del bodyguard, appare in momenti quotidiani di allenamento mentre maneggia armi, carica pistole, si allena duramente ai corpo a corpo, sparando al poligono.

"Proteggere, fino al mio ultimo respiro", è una delle frasi iconiche che lo accompagnano nelle missioni quotidiane. In un’altra foto invece ha scritto: "All'improvviso tutti vogliono fare il CPO/EP/Bodyguard… roba raffinata, vero? Solo perché pensi di essere il più pazzo della città e non hai paura di morire, non significa che qualcuno si fiderà di te e che lo proteggerai. E che dire delle tue qualità come essere umano? Chi sei? Parliamo della vita privata? Mogli, fidanzate, figli, compleanni, Natale… solo perché vuoi questa vita, non significa che questa vita voglia te”.