Donald Trump, Giorgia Meloni vola a Washington per parlare dei dazi: ecco la data

Il governo italiano scende in campo per convincere Donald Trump a fare un passo indietro sulla sua politica dei dazi. "È un negoziato che deve vederci tutti impegnati e a tutti i livelli, che vede impegnati noi e che impegna me che sarò a Washington il prossimo 17 aprile e ovviamente intendo affrontare anche questa questione con il Presidente degli Stati Uniti". Lo ha annunciato il premier, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, in occasione degli incontri con le categorie economiche sul tema dazi a Palazzo Chigi. Il premier ha fatto sapere che proporrà al tycoon la formula "zero per zero".

"Come sapete bene, gli Stati Uniti hanno annunciato dazi su merci e prodotti importati da gran parte degli Stati del mondo, prevedendoli del 20% su molti prodotti dell'Unione europea - ha spiegato Meloni -. Sono ovviamente, da quello che sappiamo, tariffe che rischiano di avere un impatto su filiere che per l'Italia sono particolarmente strategiche come macchinari, automotive, agroalimentare e tessile, mentre sul chimico-farmaceutico sono ancora in corso approfondimenti specifici relativamente al nuovo scenario. Que

ste tariffe si aggiungono a quelle già previste per specifiche merci e prodotti come automobili, naturalmente acciaio e alluminio".