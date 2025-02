Dublino, accoltellati in strada: fermato un uomo, il racconto choc di un testimone

09 febbraio 2025 a

a

a

Pomeriggio di panico e terrore a Dublino: diverse persone sono state accoltellate nella capitale d'Irlanda, dove la polizia ha arrestato un uomo. Lo riferiscono i media locali. L'attentatore è stato fermato nel quartiere Stoneybatter. Le autorità hanno parlato di un "grave incidente". Secondo i media locali nell'assalto sarebbero state accoltellate "fino a quattro persone".

L'uomo arrestato è attualmente detenuto. Al momento però non ci sarebbe "alcun rischio per il pubblico", ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che "ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili"

Dopo pochi minuti, la polizia irlandese ha dichiarato che "non ci sono motivi per ritenere" che gli accoltellamenti di oggi in strada a Dublino siano un episodio di terrorismo: lo si legge sull'Irish Times. L'accoltellatore è stato arrestato in Manor Square, alla periferia Nord-Ovest della capitale, da vari agenti che dalle auto gli sono saltati addosso, immobilizzandolo. L'uomo fermato "continuava a urlare di lasciarlo stare. Era terrorizzato, come se non si aspettasse di essere bloccato", ha raccontato un testimone dell'arresto al giornale. Di lui non si sa ancora nulla.