Ristorante deve risarcire il cliente con 87mila euro: l'incredibile svista

Un autogol inaspettato quanto accaduto in Irlanda, dove un ristorante ha accusato sui social una famiglia per non aver pagato il conto. Peccato però che si sia trattato di un errore e ora il locale si ritrova a dover pagare un risarcimento di 75mila sterline, ossia 87mila euro. Nel mirino del ristoratore era finita una coppia con due figli. I quattro - era l'accusa - avevano ordinato due bistecche da 280g con i rispettivi contorni, altre due bistecche del Derbyshire e diverse birre artigianali. Il tutto per la modica cifra di 150 sterline: due bistecche da 280g con i rispettivi contorni, altre due bistecche del Derbyshire e diverse birre artigianali.

A quel punto i dirigenti del ristorante Horse and Jockey hanno condannato su Facebook il "comportamento scioccante" dell'uomo e della donna, accusandoli dunque di essere andati via senza pagare il conto. In realtà l'errore era stato commesso da un membro dello staff, che aveva dimenticato di registrare il pagamento - avvenuto con carta - tramite scontrino in cassa.