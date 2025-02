La Siria di Al Sharaa fa la guardia a Damasco per conto dei turchi

12 febbraio 2025 a

Domenica Al Jolani ha confermato la ricostituzione di un nuovo esercito siriano aggregando le milizie a guida HTS: «Migliaia di persone si stanno unendo al nuovo esercito siriano». Al Jolani ha sciolto il vecchio esercito, eliminando la coscrizione e aprendo a volontari. Ha trasformato le sue milizie nella nuova armata di Damasco e così l’ha presentata, facendo il raffronto col cambio di regime in Iraq nel 2003, dopo la caduta del partito Baath di Saddam Hussein: «Ci sono importanti differenze tra la Siria di oggi e l’Iraq della de-baathificazione. Non ho sciolto l’esercito senza avere un’alternativa. Ho portato con me l’alternativa. Molti ex ufficiali avevano disertato e ora stanno entrando a far parte dell’attuale ministero della Difesa».