Israele bombarda Damasco: il terrore della giornalista in diretta

Attacco di Israele a Damasco. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato di aver "attaccato il cancello d'ingresso della sede dello Stato maggiore del regime siriano nell'area di Damasco", la capitale della Siria. In una nota pubblicata su X, le Idf hanno spiegato che "continuano a monitorare gli sviluppi e le attività (delle forze armate regolari di Damasco) contro i civili drusi nel sud della Siria e, in accordo con le direttive dei vertici politici, stanno attaccando l'area e sono preparate a vari scenari". In precedenza, l'agenzia di stampa siriana Sana ha riferito di una forte esplosione udita a Damasco.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha pubblicato, sempre sui social, un filmato della televisione siriana che mostra una conduttrice sorpresa da un attacco israeliano avvenuto sullo sfondo. "Sono iniziati i colpi pesanti", è il commento a corredo. La televisione di stato siriana ha riferito che due persone sono rimaste ferite nel centro della capitale, senza specificare il luogo esatto. Nel frattempo la comunità drusa in Israele ha accusato il governo e l'esercito di non fare abbastanza per proteggere i "nostri fratelli massacrati" in Siria, decretando uno sciopero e "giorni della rabbia", con effetto immediato.