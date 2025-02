Suv bloccato sui binari e centrato dal treno in corsa: il miracolo, come si salva il guidatore

Tragedia evitata all'ultimo secondo. Nello Utah, Stati Uniti, un uomo ha rischiato di finire schiacciato da un treno in corsa. L'autista stava guidando il suo Suv quando si è accorto dei binari ferroviari. Così ha deciso di accelerare per evitare che la sbarra scendesse prima del suo passaggio. Tentativo fallito, visto che è rimasto letteralmente in mezzo al passaggio. A quel punto, l'uomo ha provato a fare marcia indietro. Ma la sbarra gli impediva qualsiasi tipo di manovra. Il fatto è accaduto lo scorso 4 febbraio nella località di Layton, nello Utah.

Per fortuna l'autista del Suv ha capito in tempo che l'unica soluzione percorribile fosse abbandonare il veicolo e darsi alla fuga. Nelle immagini diffuse dalla telecamera della Utah Transit Authority, si vede l'uomo fuggire dal veicolo e sparire in fretta dall'inquadratura. Poi si scorge il treno arrivare a tutta velocità. Perciò, l’impatto con il Suv è stato inevitabile. Il risultato? Macchina completamente distrutta, sbarra scaraventata a terra e tantissima paura per l'autista del treno.

Train collides with SUV stuck on tracks in Utah.



A FrontRunner train in Layton, Utah, crashed into an SUV on February 4 after a pickup truck pushed the vehicle onto the tracks. Footage released on February 11 shows the impact from the conductor’s view and another angle capturing… pic.twitter.com/pb331Zzqm4