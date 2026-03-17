Domenica In, la Venier insulta Mammucari: "Pirla". Cosa le sfugge dietro le quinte

Dalle lacrime di commozione alla rabbia, pura. Finale di puntata di Domenica In assai movimentato, per Mara Venier. La conduttrice di Rai 1 dedica gli ultimi minuti di diretta della puntata del 15 marzo per salutare Marco, storico cameraman che va in pensione dopo 40 anni. Teo Mammucari fa il "disturbatore" e tira fuori un cartello nel momento di massima emozione e Zia Mara glielo strappa prima di apostrofarlo con un "pirla".

"Tutti questi anni mi ha fatto i primi piani, questa è la sua ultima puntata - è il tributo della conduttrice, abbracciata a Marco -. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto non solo per me, ma per questa azienda. Voglio dirti che mancherai tantissimo". Con la voce incrinata, prende il volto del cameraman tra le mani e gli sussurra: "Non ce l'ho fatta, non potevo non farlo". Quindi guarda la telecamera: "A nome di tutti eh, grazie!".

Mentre la commozione regna in studio, ecco entrare in scena Mammucari che sfodera un cartello bianco con su scritto: "Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima!", quasi impallando Mara e Marco. "Questa è Domenica In, racconta musica, intrattenimento...", sta concludendo la Venier che poi si interrompe e strappa il cartello con un sorriso tirato: "Tu sei un pirla perché non capisci i momenti", dice all'indirizzo di Teo. Quindi si avvia mano nella mano con Marco dietro le quinte, ma il microfono fa in tempo a intercettare un ultimo sfogo: "Ma non si può...".

Va detto che già in precedenza Mammucari era entrato a gamba tesa nel corso della trasmissione, interrompendo in modo brusco e irrituale l'intervista di Mara a Peppe Iodice, in studio per presentare il suo primo film. "Abbiamo ospiti più importanti - l'aveva liquidato Teo, a sorpresa -. Tre minuti e caccialo via, io ho visto il film è imbarazzante, non fa ridere. Tre minuti e poi caccialo via, dai Mara, su, due domande e lo mandiamo via, abbiamo cose più importanti".