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Ilary Blasi, ritorno al “Grande Fratello Vip”

martedì 17 marzo 2026
Ilary Blasi, ritorno al “Grande Fratello Vip”

1' di lettura

Ci siamo. Stasera torna Grande Fratello Vip, di nuovo in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro del racconto del reality prodotto da Endemol Shine Italy ci saranno i 16 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale.

Per alcuni di loro, l’avventura è già iniziata: venerdì 13 marzo la Casa di “Gf Vip” ha accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House che ha riscosso grande successo su Mediaset Infinity: oltre 1.000.000 di utenti e 2.600.000 visualizzazioni. A loro quattro si uniranno: Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. Anche il pubblico potrà interagire nelle dinamiche della Casa completamente rinnovata. Il secondo appuntamento con Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 20 marzo.

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gf vip

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