Ilary Blasi, ritorno al “Grande Fratello Vip”

Ci siamo. Stasera torna Grande Fratello Vip, di nuovo in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro del racconto del reality prodotto da Endemol Shine Italy ci saranno i 16 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale.

Per alcuni di loro, l’avventura è già iniziata: venerdì 13 marzo la Casa di “Gf Vip” ha accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House che ha riscosso grande successo su Mediaset Infinity: oltre 1.000.000 di utenti e 2.600.000 visualizzazioni. A loro quattro si uniranno: Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. Anche il pubblico potrà interagire nelle dinamiche della Casa completamente rinnovata. Il secondo appuntamento con Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 20 marzo.