Sinner, "cosa ho capito guardandolo in faccia". Bertolucci sicuro: Jannik sta per "esplodere"

A Paolo Bertolucci è bastato guardare negli occhi Jannik Sinner per capire che il fenomeno di San Candido era tornato, per davvero. La finale di Indian Wells vinta contro Daniil Medvedev in due tiratissimi set, e prima ancora la sfida contro il baby prodigio Joao Fonseca, hanno messo in mostra un altoatesino di nuovo tirato a lucido, dopo l'addio zoppicante di 2026. Intendiamoci: nonostante la semifinale persa agli Australian Open e il ko a Doha, era sbagliato parlare di crisi.

D'altronde, il numero 2 del Ranking Atp "ha viziato il popolo tennistico, perde una partita, scatta la tragedia", sottolinea Bertolucci nel suo commento sulla Gazzetta dello Sport. "Giocatori di questi livelli che giocano 17 tornei all’anno ne vincono in media 6 o 7, quindi è matematico che le altre dieci volte perdano. È questo il calcolo che bisogna fare".