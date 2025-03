Ucraina, Rutte striglia Zelensky: "Il merito che dobbiamo riconoscere a Trump"

01 marzo 2025 a

a

a

"Bisogna rispettare" ciò che Donald Trump ha fatto finora per l'Ucraina: il segretario generale della Nato, Mark Rutte, lo ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo quanto successo nello studio ovale della Casa Bianca. Lì Trump e Zelensky hanno avuto una discussione piuttosto accesa, col tycoon che ha accusato Kiev di giocare col rischio di una terza guerra mondiale.

Rutte ha riferito alla Bbc di aver parlato con Zelensky due volte dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca. Pur premettendo di "non poter dire cosa è stato discusso", ha comunque riferito di aver detto al leader ucraino di rispettare quanto fatto finora dagli Usa per Kiev. In particolare, ha ricordato che nella prima amministrazione Trump, dal 2017 al 2020, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita del sistema missilistico anticarro Javelin che ha permesso all'Ucraina di "contrattaccare" quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel 2022. "Dobbiamo davvero riconoscere un merito a Trump", ha sottolineato quindi il segretario della Nato.

Dopodiché, sempre alla Bbc, ha dichiarato di aver chiesto a Zelensky di "riparare" i suoi rapporti con Trump: "Al presidente Zelensky ho detto: 'credo, caro Volodymyr, che tu debba trovare un modo per riparare i tuoi rapporti con Donald Trump e l'amministrazione americana'. Dobbiamo unirci, Stati Uniti, Ucraina ed Europa, per portare una pace duratura in Ucraina".