Emmanuel Macron ko sull'aereo presidenziale: "Giorgia Meloni meglio di lui"

Emmanuel Carrère si “arruola” con Emmanuele Macron per raccontarne letterariamente le virtù diplomatiche al recente G7 in Canada ma in realtà scopre una Giorgia Meloni che lo sorprende. «So che Meloni è considerata di estrema destra e che non bisogna parlarne bene - ammette - diciamo solo che questa piccola donna bionda si distingueva al G7 per una sorta di franchezza spigliata e un dress code che non faceva concessioni alla grisaglia. In mezzo a tailleur austeri, il suo vestito blu cielo, leggerissimo, ricordava quasi un abito da mare».

Così, nella settimana in cui il Time ha dedicato l’ambitissima copertina alla premier italiana, va a capitare che anche lo scrittore francese autoproclamatosi vate del macronismo in caduta libera, non riesca a fare a meno di simpatizzare per la presidente del Consiglio italiana. E il reportage embedded di Carrère in presa diretta dall’aereo presidenziale francese, inequivocabilmente intitolato In viaggio con il Président (su La Lettura in edicola oggi), diventa un racconto dal quale di Macron - di fatto - escono quasi solo inedite braccia da Popeye e poco altro. «Il presidente durante il volo mostra bicipiti piuttosto impressionanti e non si accontenta di esibirli: li palpa, con visibile soddisfazione» scrive Carrére , sottolineandone poi il lessico quasi infantile. Si sorprende, lo scrittore, rilevando come Macron parlando usi davvero molto spesso «un’espressione da ragazzino come “cioè, veramente”...».