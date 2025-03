Il coraggio di J.D. Vance di dire le verità scomode

03 marzo 2025 a

Invece di ragliare ogni volta che parla (sempre a segno), invece di additarlo come sabotatore delle relazioni transatlantiche (alleanza che ci ha garantito un free riding di prima classe, a spese degli americani) e invece di dargli dell’isolazionista (se non con dolo o accettando un’incoerenza retorica: quando mai gli Usa sono stati davvero isolazionisti?), a J.D. Vance dovremmo dire grazie.