Conclave, dalla Cina a Trump: per chi "tifano" i potenti del mondo

Sono lontani i tempi in cui re, imperatori, potenti e illustri famiglie gettavano la loro ombra lunga sui Conclavi, costringendo i poveri cardinali elettori a starsene chiusi per settimane, se non per mesi o addirittura anni finché non finivano per cedere alle pressioni degli uni o degli altri. Storicamente diversi Pontefici sono stati eletti con i voti – indiretti – di questi influenti “agenti esterni”. Da molto tempo non è più così, fortunatamente, ma la scelta del prossimo Pontefice si muove, come sempre, tra fede, strategia e influenze geopolitiche, che gli stessi porporati tengono in considerazione, pur mossi dallo Spirito, non potendo ignorare gli equilibri internazionali. Oggi più che mai minacciati da evidenti criticità.

Si è detto e scritto molto sulle reali o presunte influenze esercitate dagli Usa, in primis dal presidente Donald Trump che ha ironizzato: «Mi piacerebbe essere papa. Sarebbe la mia prima scelta», rispondendo a chi gli chiedeva se aveva preferenze per il prossimo pontefice. «Non ho preferenze» ha aggiunto, precisando che c’è un cardinale a New York che può fare il lavoro». Il riferimento sembra al cardinale Timothy Dolan. Un conservatore moderato, che aveva giocato già un ruolo di kingmaker nel precedente conclave.