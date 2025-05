Eleonora Daniele sbanca anche di sera

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Storie di sera / Rai 1)

Doppietta di Eleonora Daniele che, oltre a confermarsi colonna del daytime di Rai 1 con Storie italiane, quest’anno grazie alla spinta di numerosi fatti di cronaca ma anche a colpi di scena come la morte di Papa Francesco, notizia peraltro data dalla Daniele in diretta, si tiene su ottimi livelli anche in seconda serata con lo spin-off Storie di sera.

Se la mattina di lunedì ha superato 1 milione di spettatori e il 23% di share parlando del delitto di Garlasco e tornando sull’ultimo abbraccio al Pontefice, in tarda serata ha raggiunto picchi superiori al 12% e a 1,1 milioni di teste con una puntata dedicata all’alone di mistero che ancora avvolge la tragica morte dell’attore Paolo Calissano e alla situazione complicata attorno all’eredità di Alain Delon. Non sempre gli spin-off riescono bene ma stavolta la Rai ci ha azzeccato.