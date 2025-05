Giorgia Meloni, "la più credibile": incoronata dall'uomo di Trump

Non sono solo i dazi a preoccupare l'economia globale. A Washington tiene banco in queste ore il dato sul Pil degli Usa che nel primo trimestre ha registrato una contrazione inaspettata dello 0,3% , secondo i dati preliminari pubblicati mercoledì dal Dipartimento del Commercio. Il dato si confronta con il + 2,4% registrato nel quarto trimestre e segna il primo calo del Pil Usa dal 2022. La prima rilevazione del prodotto interno lordo (PIL) durante il secondo mandato del presidente Trump era molto attesa, soprattutto alla luce dei dazi varati nelle scorse settimane. La maggior parte degli economisti non si aspettava una contrazione della più grande economia mondiale nei primi mesi del 2025, nonostante diversi indicatori suggerissero un rallentamento della crescita. Alle 16 a Wall Street l'S&P 500 è in calo a -1,88%, male anche il Dow Jones a -1,56% mentre il Nasdaq perde l'1,71%. In Europa male il Dax a -0,68%, il FTSE 100 si attesta a -0,36%, mentre il Cac40 registra un -0,30%.

Il dato odierno segue la stima del Fondo monetario internazionale che la scorsa settimana nel World Economic Outlook aveva previsto per il Pil degli Stati Uniti un aumento dell'1,8% quest'anno, in calo rispetto alla stima di gennaio pari a +2,7%. "Questo è il mercato azionario di Biden, non quello di Trump. Io ho assunto la presidenza solo il 20 gennaio - si difende il presidente repubblicano attaccando il suo precedessore democratico -. Presto entreranno in vigore i dazi e le aziende stanno iniziando a trasferirsi negli Stati Uniti in numero record. Il nostro Paese vivrà un boom, ma dobbiamo liberarci dell'eredità di Biden. Ci vorrà un po' di tempo", ha scritto il presidente in un post sul suo social Truth. "Non ha nulla a che vedere con i dazi", ha proseguito scrivendo in maiuscolo. "Solo che ci ha lasciato dei dati negativi, ma quando inizierà il boom, sarà come mai prima d'ora. Siate pazienti!".